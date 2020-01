Traffico Roma del 23-01-2020 ore 07:30

APRIAMO CON UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL GRA

ANULARE SULLA RAMPA D’USCITA PER I CASTELLI: SI TRATTA DI UN TIR RIBALTATO,

IL TRAFFICO è DEVIATO IN DIREZIONE DI CAPANNELLE: CI SONO CODE CONSEGUENTI

SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA A PARTIRE DALLA VIA PRENESTINA; LUNGHE

CODE SULLA STESSA VIA APPIA A PARTIRE DA FRATTOCCHIE E SULLA VIA DEI LAGHI

DA PANTANELLE TUTTO VERSO ROMA; TRAFFICATA ANCHE LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD

DA TORRENOVA VERSO IL GRA.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST.

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO,

INCOLONNAMENTI DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E A SEGUIRE DA

CORSO FRANCIA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, È

CHIUSA A SALIRE, OVVERO IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA TRIONFALE, VIA DELLA CAMILLUCCIA O IN VIA

CORTINA D’AMPEZZO, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI IN TUTTO IL QUADRANTE NORD.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma