Traffico Roma del 23-01-2020 ore 08:00

INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL GRA SULLA RAMPA D’USCITA PER I

CASTELLI: SI TRATTA DI UN TIR RIBALTATO, IL TRAFFICO è DEVIATO IN DIREZIONE

DI CAPANNELLE, E CI SONO CODE CONSEGUENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA

A PARTIRE DALLA VIA PRENESTINA.

LUNGHE CODE SULLA STESSA VIA APPIA DA FRATTOCCHIE E SULLA VIA DEI LAGHI DA

PANTANELLE TUTTO VERSO ROMA; TRAFFICATA ANCHE LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD DA

TORRENOVA VERSO IL GRA.

CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO DAL GRA A

VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST.

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI

DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E A SEGUIRE DA CORSO FRANCIA

ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, È CHIUSA A

SALIRE, OVVERO IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

al Pigneto PROSEGUONO i lavori di realizzazione del nodo ferroviario: GIà

IN VIGORE Il doppio senso DI CIRCOLAZIONE su via l’Aquila, MENTRE DA OGGI

scatta l’inversione del senso unico sulla circonvallazione Casilina est CHE

DIVENTA, dunque, a senso unico da via Prenestina a via Casilina

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma