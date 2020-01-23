Traffico Roma del 23-01-2020 ore 08:00
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INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL GRA SULLA RAMPA D’USCITA PER I
CASTELLI: SI TRATTA DI UN TIR RIBALTATO, IL TRAFFICO è DEVIATO IN DIREZIONE
DI CAPANNELLE, E CI SONO CODE CONSEGUENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA
A PARTIRE DALLA VIA PRENESTINA.
LUNGHE CODE SULLA STESSA VIA APPIA DA FRATTOCCHIE E SULLA VIA DEI LAGHI DA
PANTANELLE TUTTO VERSO ROMA; TRAFFICATA ANCHE LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD DA
TORRENOVA VERSO IL GRA.
CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO DAL GRA A
VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST.
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI
DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E A SEGUIRE DA CORSO FRANCIA
ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, È CHIUSA A
SALIRE, OVVERO IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
al Pigneto PROSEGUONO i lavori di realizzazione del nodo ferroviario: GIà
IN VIGORE Il doppio senso DI CIRCOLAZIONE su via l’Aquila, MENTRE DA OGGI
scatta l’inversione del senso unico sulla circonvallazione Casilina est CHE
DIVENTA, dunque, a senso unico da via Prenestina a via Casilina
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma