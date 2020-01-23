Traffico Roma del 23-01-2020 ore 08:30
Più informazioni su
ancora difficile la situazione sulla VIA APPIA a causa di un incidente
avvenuto ALL’ALTEZZA DEL GRA, SULLA RAMPA D’USCITA PER I CASTELLI: SI
TRATTA DI UN TIR RIBALTATO, IL TRAFFICO È DEVIATO IN DIREZIONE DI
CAPANNELLE, E CI SONO CODE CONSEGUENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA A
PARTIRE DALLA VIA PRENESTINA.
LUNGHE CODE SULLA STESSA VIA APPIA DA FRATTOCCHIE E SULLA VIA DEI LAGHI DA
marino TUTTO VERSO ROMA; TRAFFICATA ANCHE LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD DA
TORRENOVA VERSO IL GRA.
INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO altezza VIA
FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST: ci sono code a partire dal gra.
SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA
SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E A SEGUIRE DA viale di tor di quinto ALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, È CHIUSA A SALIRE,
OVVERO IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
AL PIGNETO PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO: GIÀ
IN VIGORE IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SU VIA L’AQUILA, MENTRE DA OGGI
SCATTA L’INVERSIONE DEL SENSO UNICO SULLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA EST CHE
DIVENTA, DUNQUE, A SENSO UNICO DA VIA PRENESTINA A VIA CASILINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma