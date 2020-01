Traffico Roma del 23-01-2020 ore 08:30

ancora difficile la situazione sulla VIA APPIA a causa di un incidente

avvenuto ALL’ALTEZZA DEL GRA, SULLA RAMPA D’USCITA PER I CASTELLI: SI

TRATTA DI UN TIR RIBALTATO, IL TRAFFICO È DEVIATO IN DIREZIONE DI

CAPANNELLE, E CI SONO CODE CONSEGUENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA A

PARTIRE DALLA VIA PRENESTINA.

LUNGHE CODE SULLA STESSA VIA APPIA DA FRATTOCCHIE E SULLA VIA DEI LAGHI DA

marino TUTTO VERSO ROMA; TRAFFICATA ANCHE LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD DA

TORRENOVA VERSO IL GRA.

INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO altezza VIA

FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST: ci sono code a partire dal gra.

SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA

SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E A SEGUIRE DA viale di tor di quinto ALLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII, GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, È CHIUSA A SALIRE,

OVVERO IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

AL PIGNETO PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO: GIÀ

IN VIGORE IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SU VIA L’AQUILA, MENTRE DA OGGI

SCATTA L’INVERSIONE DEL SENSO UNICO SULLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA EST CHE

DIVENTA, DUNQUE, A SENSO UNICO DA VIA PRENESTINA A VIA CASILINA

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma