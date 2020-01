Traffico Roma del 23-01-2020 ore 09:30

ancora difficile la situazione sulla VIA APPIA a causa di un incidente

avvenuto ALL’ALTEZZA DEL GRA, SULLA RAMPA D’USCITA PER I CASTELLI, CI SONO

CODE a partire DA FRATTOCCHIE; trafficata anche LA VIA DEI LAGHI a partire

DA marino TUTTO in direzione della capitale.

sul GRA, in carreggiata interna, code dalla casilina all’ardeatina e tra la

laurentina e la roma-fiumicino; in esterna rallentamenti e code dalla roma

fiumicino alla via del mare, dall’appia alla casilina e dalla prenestina

alla tiburtina e tra cassia bis e trionfale.

trafficato il TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-teramo da viale togliatti sino al

bivio per LA TANGENZIALE EST, e da tor cervara al gra.

a san giovanni incidente in Via Druso: ci sono code su via delle terme di

caracalla, su via dell’amba aradam e su via gallia tutto verso PIAZZA NUMA

POMPILIO

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma