Traffico Roma del 23-01-2020 ore 10:00

migliorata la situazione sulla VIA APPIA, a lungo penalizzata da un

incidente avvenuto ALL’ALTEZZA DEL GRA: al momento ci sono i soliti

rallentamenti a partire dalla via dei laghi sino a via della capannelle

verso il centro città.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA diramazione di roma sud

all’ardeatina.

sul TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO rallentamenti da portonaccio sino aL

BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.

SULLA TANGENZIALE EST, verso san code da san lorenzo a viale castrense,

mentre VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI dalla salaria a via dei

campi sportivi e DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII;

GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, È CHIUSA A SALIRE, OVVEOROSIA IN DIREZIONE DI

VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

al tiburtino attenzione ad un incidente segnalato in Piazzale Aldo Moro

altezza Viale delle Scienze

