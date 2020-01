Traffico Roma del 23-01-2020 ore 12:30

al trionfale rallentamenti per incidente in Via Andrea Doria altezza Via

Giordano Bruno.

rallentamenti per incidente anche all’aurelio su Via Gregorio VII altezza

Via Angelo di Pietro in direzione Centro, e in Piazza Irnerio altezza Via

Baldo Degli Ubaldi

nel quartiere trieste in pieno svolgimento i lavori sul manto stradale

sulla via salaria IN DIREZIONE del CENTRO città: code fra Piazza di

Priscilla e Via Panama.

AL PIGNETO PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO: GIÀ

IN VIGORE IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SU VIA L’AQUILA, MENTRE DA OGGI

SCATTA L’INVERSIONE DEL SENSO UNICO SULLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA EST CHE

DIVENTA, DUNQUE, A SENSO UNICO DA VIA PRENESTINA A VIA CASILINA

lavori di potatura su via cristoforo colombo: Sino al 31 gennaio, sulla

corsia centrale da via di mezzocammino ad Ostia, restringimento di

carreggiata in base all’avanzamento dei lavori; al momento ci sono

rallentamenti da via di malafede a via di mezzocammino in entrambe le

diezioni.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma