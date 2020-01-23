Traffico Roma del 23-01-2020 ore 13:30
Più informazioni su
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI
ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE DIREZIONE ROMA.
BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO
DELLA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA
CIRCONVALLAZIONE CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA L’AQUILA DOVE RICORDIAMO I
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO: CON DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE SU VIA L’AQUILA,
LAVORI DI POTATURA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: SINO AL 31 GENNAIO, SULLA
CORSIA CENTRALE DA VIA DI MEZZOCAMMINO AD OSTIA, RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA IN BASE ALL’AVANZAMENTO DEI LAVORI; AL MOMENTO CI SONO
RALLENTAMENTI DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI MEZZOCAMMINO IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma