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Traffico Roma del 23-01-2020 ore 14:30

di - 23 Gennaio 2020 - 14:30

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SU VIA CRISTOFORO COLOMBO  A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI
ALL’ALTEZZA DI VIA  DI MALAFEDE DIREZIONE ROMA.
BREVI RALLENTAMENTI SULLA  TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO
DELLA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA  
CIRCONVALLAZIONE CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA L’AQUILA DOVE RICORDIAMO I
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO:  CON DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE SU VIA L’AQUILA, 
LAVORI DI POTATURA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: SINO AL 31 GENNAIO, SULLA
CORSIA CENTRALE DA VIA DI MEZZOCAMMINO AD OSTIA, RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA IN BASE ALL’AVANZAMENTO DEI LAVORI; AL MOMENTO CI SONO
RALLENTAMENTI DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI MEZZOCAMMINO IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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