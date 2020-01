Traffico Roma del 23-01-2020 ore 14:30

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI

ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE DIREZIONE ROMA.

BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO

DELLA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA

CIRCONVALLAZIONE CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA L’AQUILA DOVE RICORDIAMO I

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO: CON DOPPIO SENSO DI

CIRCOLAZIONE SU VIA L’AQUILA,

LAVORI DI POTATURA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: SINO AL 31 GENNAIO, SULLA

CORSIA CENTRALE DA VIA DI MEZZOCAMMINO AD OSTIA, RESTRINGIMENTO DI

CARREGGIATA IN BASE ALL’AVANZAMENTO DEI LAVORI; AL MOMENTO CI SONO

RALLENTAMENTI DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI MEZZOCAMMINO IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma