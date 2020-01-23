Traffico Roma del 23-01-2020 ore 15:30
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RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’INCROCIO CON VIA
BENEDETTO ALOISI MASELLA, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI MONTI TIBURTINI
SI VIAGGIA A RILENTO TRA VIA GIUSEPPE SEGUENZA E VIA FILIPPO MEDA
DIREZIONE VIA TIBURTINA.
BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO
DELLA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI.
FINO ALL’8 FEBBRAIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E’ CHIUSA AL
TRAFFICO VIA SALVINI, AI PARIOLI, DA PIAZZA BLIGNY A VIA BELLOTTI BON.
DEVIATE LE LINEE 360 E 52D.
LAVORI DI POTATURA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: SINO AL 31 GENNAIO, SULLA
CORSIA CENTRALE DA VIA DI MEZZOCAMMINO AD OSTIA, RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA IN BASE ALL’AVANZAMENTO DEI LAVORI;
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma