Traffico Roma del 23-01-2020 ore 16:30

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’INCROCIO CON VIA

BENEDETTO ALOISI MASELLA, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI MONTI TIBURTINI

SI VIAGGIA A RILENTO TRA VIA GIUSEPPE SEGUENZA E VIA FILIPPO MEDA

DIREZIONE VIA TIBURTINA.

BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO

DELLA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI.

FINO ALL’8 FEBBRAIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E’ CHIUSA AL

TRAFFICO VIA SALVINI, AI PARIOLI, DA PIAZZA BLIGNY A VIA BELLOTTI BON.

DEVIATE LE LINEE 360 E 52D.

LAVORI DI POTATURA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: SINO AL 31 GENNAIO, SULLA

CORSIA CENTRALE DA VIA DI MEZZOCAMMINO AD OSTIA, RESTRINGIMENTO DI

CARREGGIATA IN BASE ALL’AVANZAMENTO DEI LAVORI;

