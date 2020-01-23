Traffico Roma del 23-01-2020 ore 17:00
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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI
PIAZZALE FLAMINIO DIREZIONE LUNGOTEVERE. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA
CASILINA SI VIAGGIA A RILENTO ALL’ALTEZZA CON VIA DE AGOSTINI GIOVANNI.
TRAFFICATO VIA DEL FORO ITALICO CI SONO RALLENTAMENTI TRA CORSO DI
FRANCIA E VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI. ANCHE SULLA TANGENZIALE EST
SI RALLENTA TRA VIALE CASTRENSE E SAN LORENZO DIREZIONE VIA SALARIA.
CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI IN DIREZIONE
PINETA SACCHETTI.
SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO
S.ALESSANDRO FINO ALLA RUSTICA IN CARREGGIATA INTERNA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma