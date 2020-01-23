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Traffico Roma del 23-01-2020 ore 17:00

di - 23 Gennaio 2020 - 17:00

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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI 
PIAZZALE FLAMINIO DIREZIONE LUNGOTEVERE. UN ALTRO  INCIDENTE IN VIA
CASILINA SI VIAGGIA A RILENTO ALL’ALTEZZA  CON VIA DE AGOSTINI GIOVANNI.
TRAFFICATO VIA DEL FORO ITALICO  CI SONO RALLENTAMENTI TRA CORSO DI
FRANCIA E VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI. ANCHE SULLA TANGENZIALE EST 
SI RALLENTA TRA VIALE CASTRENSE E SAN LORENZO DIREZIONE VIA SALARIA.
CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI  IN DIREZIONE
PINETA SACCHETTI.
SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI   RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO
S.ALESSANDRO FINO ALLA RUSTICA IN CARREGGIATA INTERNA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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