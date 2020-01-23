Traffico Roma del 23-01-2020 ore 18:00
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NEL QUARTIERE NOMENTANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE GIOVANNI
BATTISTA MORGAGNI ALL’INCROCIO CON VIALE REGINA MARGHERITA. TRAFFICATA VIA
DEL FORO ITALICO CI SONO RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA
DIREZIONE SAN GIOVANNI. ANCHE SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA VIALE
CASTRENSE E SAN LORENZO DIREZIONE VIA SALARIA.
SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO
S.ALESSANDRO FINO ALLA RUSTICA IN CARREGGIATA INTERNA , TRAFFICATA ANCHE LA
VIA PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA
DA ROMA. .
TRASPORTO PUBBLICO LE LINEE DEI TRAM 3 E 19 PROVENIENTI DA PIAZZA
RISORGIMENTO E VALLE GIULIA A LIMITANO IL SERVIZIO A PIAZZA GALENO A CAUSA
DI UN INCIDENTE . SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO DA PORTA MAGGIORE A PIZZA
GALENO..
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma