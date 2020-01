Traffico Roma del 23-01-2020 ore 18:00

NEL QUARTIERE NOMENTANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE GIOVANNI

BATTISTA MORGAGNI ALL’INCROCIO CON VIALE REGINA MARGHERITA. TRAFFICATA VIA

DEL FORO ITALICO CI SONO RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA

DIREZIONE SAN GIOVANNI. ANCHE SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA VIALE

CASTRENSE E SAN LORENZO DIREZIONE VIA SALARIA.

SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO

S.ALESSANDRO FINO ALLA RUSTICA IN CARREGGIATA INTERNA , TRAFFICATA ANCHE LA

VIA PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA

DA ROMA. .

TRASPORTO PUBBLICO LE LINEE DEI TRAM 3 E 19 PROVENIENTI DA PIAZZA

RISORGIMENTO E VALLE GIULIA A LIMITANO IL SERVIZIO A PIAZZA GALENO A CAUSA

DI UN INCIDENTE . SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO DA PORTA MAGGIORE A PIZZA

GALENO..

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma