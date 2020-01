Traffico Roma del 23-01-2020 ore 18:30

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DELLO

SVINCOLO CON LA A24, PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA GIACINTO

PULLINO IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE METRO GARBATELLA.

TRAFFICATO VIA DEL FORO ITALICO CI SONO RALLENTAMENTI TRA CORSO DI

FRANCIA E VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI. ANCHE SULLA TANGENZIALE EST

SI RALLENTA TRA VIALE CASTRENSE E SAN LORENZO DIREZIONE VIA SALARIA.

CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI IN DIREZIONE

PINETA SACCHETTI.

SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO

S.ALESSANDRO FINO ALLA RUSTICA IN CARREGGIATA INTERNA , TRAFFICATA ANCHE LA

VIA PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA

DA ROMA. .

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma