Traffico Roma del 23-01-2020 ore 19:30

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE REGINA ELENA ALL’ALTEZZA DEL

VIALE DELL’UNIVERSITA’. TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO CI SONO

RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI.

ANCHE SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA SAN LORENZO E VIALE

CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI.

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO DI

SETTEBAGNI E TOR BELLA MONACA IN CARREGGIATA INTERNA ,. MENTRE IN

CARREGGIATA ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER COLOMBO E

LA TUSCOLANA.

CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI IN DIREZIONE

PINETA SACCHETTI.

LAVORI NOTTURNI SUL VIALE MURO TORTO. IL CANTIERE E’ IN PROGRAMMA QUESTA

NOTTE TRA LE 22.00 E LE 6.00 LA CHIUSURA COINVOLGERA’ ANCHE IL SOTTOVIA DI

CORSO ITALIA.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma