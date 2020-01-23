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Traffico Roma del 23-01-2020 ore 19:30

di - 23 Gennaio 2020 - 19:30

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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  IN VIALE REGINA ELENA ALL’ALTEZZA  DEL
VIALE DELL’UNIVERSITA’. TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO  CI SONO
RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
ANCHE SULLA TANGENZIALE EST  SI RALLENTA TRA SAN LORENZO E VIALE
CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SUL RACCORDO ANULARE PER  UN INCIDENTE RALLENTAMENTI  DALLO SVINCOLO DI
SETTEBAGNI  E TOR BELLA MONACA IN CARREGGIATA INTERNA ,. MENTRE IN
CARREGGIATA ESTERNA   CI SONO RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER COLOMBO E
LA TUSCOLANA.
CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI  IN DIREZIONE
PINETA SACCHETTI.
LAVORI NOTTURNI SUL VIALE MURO TORTO. IL CANTIERE E’ IN PROGRAMMA QUESTA
NOTTE TRA LE 22.00 E LE 6.00 LA CHIUSURA COINVOLGERA’ ANCHE IL SOTTOVIA DI
CORSO ITALIA.

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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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