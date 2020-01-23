Traffico Roma del 23-01-2020 ore 20:00
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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE REGINA ELENA ALL’ALTEZZA DEL
VIALE DELL’UNIVERSITA’. TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO CI SONO
RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
ANCHE SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA SAN LORENZO E VIALE
CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO
SVINCOLO DI SETTEBAGNI IN CARREGGIATA INTERNA , PER UN ALTRO INCIDENTE
SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA ACQUA ACETOSA
DIREZIONE CENTRO.
CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI IN DIREZIONE
PINETA SACCHETTI.
LAVORI NOTTURNI SUL VIALE MURO TORTO. IL CANTIERE E’ IN PROGRAMMA QUESTA
NOTTE TRA LE 22.00 E LE 6.00 LA CHIUSURA COINVOLGERA’ ANCHE IL SOTTOVIA DI
CORSO ITALIA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma