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Traffico Roma del 23-01-2020 ore 20:00

di - 23 Gennaio 2020 - 20:00

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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  IN VIALE REGINA ELENA ALL’ALTEZZA  DEL
VIALE DELL’UNIVERSITA’. TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO  CI SONO
RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
ANCHE SULLA TANGENZIALE EST  SI RALLENTA TRA SAN LORENZO E VIALE
CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SUL RACCORDO ANULARE PER  UN INCIDENTE RALLENTAMENTI  ALL’ALTEZZA DELLO
SVINCOLO DI SETTEBAGNI   IN CARREGGIATA INTERNA , PER UN ALTRO INCIDENTE 
SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA ACQUA  ACETOSA
DIREZIONE CENTRO.
CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI  IN DIREZIONE
PINETA SACCHETTI.
LAVORI NOTTURNI SUL VIALE MURO TORTO. IL CANTIERE E’ IN PROGRAMMA QUESTA
NOTTE TRA LE 22.00 E LE 6.00 LA CHIUSURA COINVOLGERA’ ANCHE IL SOTTOVIA DI
CORSO ITALIA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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