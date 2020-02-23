Traffico Roma del 23-02-2020 ore 07:30
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TRAFFICO REGOLARE QUESTA MATTINA LUNGO IL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
ROMA TERAMO, SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE ANCHE IN CITTÀ., ALLE PORTE DI ROMA
CI VIENE SEGNALATO UN INICIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA
SAMBUCI
OGGI DOMENICA 23 FEBBRAIO, TERZA DOMENICA ECOLOGICA DIVIETO TOTALE DELLA
CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE, NELLA ZTL”FASCIA VERDE”. IL
BLOCCO DEL TRAFFICO SARÀ IN VIGORE DALLE 6.30 ALLE 12.30 E DALLE 17 ALLE
20.00
ANCHE OGGI , LA FERROVIA ROMA-LIDO RESTERÀ CHIUSA TRA LE STAZIONI LIDO
CENTRO E COLOMBO.PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA DELLA CRISTOFORO
COLOMBO ANGOLO PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, I COLLEGAMENTI NELLA TRATTA
INTERROTTA SONO COMUNQUE GARANTITI CON LA LINEA DI BUS RL4. REGOLARE LA
CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA PIRAMIDE E LIDO CENTRO E VICEVERSA
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma