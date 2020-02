Traffico Roma del 23-02-2020 ore 08:30

IN APERTURA PER UN INCIDENTE SULLA PONTINA DISPOSTA UNA RIDUZIONE DI

CARREGGIATA TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E VIA C.COLOMBO VERSO IL

CENTRO CITTÀ E RICORDIAMO SEMPRE QUI I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL

SOTTOPASSO TRA LA STESSA VIA PONTINA E VIA CRISTOFORO COLOMBO, AL KM 11

SUL LUNGOTEVERE VATICANO INVECE A CAUSA DI LAVORI CHIUSA LA CORSIA DEL

SOTTOPASSO NELLA DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII, ALLE PORTE DI ROMA CI

VIENE SEGNALATO UN INICIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA SAMBUCI

OGGI DOMENICA 23 FEBBRAIO, TERZA DOMENICA ECOLOGICA DIVIETO TOTALE DELLA

CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE, NELLA ZTL”FASCIA VERDE”. IL

BLOCCO DEL TRAFFICO SARÀ IN VIGORE DALLE 6.30 ALLE 12.30 E DALLE 17 ALLE

20.00

ANCHE OGGI , LA FERROVIA ROMA-LIDO RESTERÀ CHIUSA TRA LE STAZIONI LIDO

CENTRO E COLOMBO.PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA DELLA CRISTOFORO

COLOMBO ANGOLO PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, I COLLEGAMENTI NELLA TRATTA

INTERROTTA SONO COMUNQUE GARANTITI CON LA LINEA DI BUS RL4. REGOLARE LA

CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA PIRAMIDE E LIDO CENTRO E VICEVERSA

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS..

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma