Traffico Roma del 23-02-2020 ore 09:30
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IN APERTURA PER UN INCIDENTE SULLA PONTINA DISPOSTA UNA CHIUSURA TEMPORANEA
TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E VIA C.COLOMBO VERSO IL CENTRO CITTÀ,
DISPOSTE DEVIAZIONI INVIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, RICORDIAMO SEMPRE QUI
I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOPASSO TRA LA STESSA PONTINA E VIA
CRISTOFORO COLOMBO, ESATTAMENTE AL KM 11
SUL LUNGOTEVERE VATICANO INVECE A CAUSA DI LAVORI CHIUSA LA CORSIA DEL
SOTTOPASSO NELLA DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII
OGGI DOMENICA 23 FEBBRAIO, TERZA DOMENICA ECOLOGICA DIVIETO TOTALE DELLA
CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE, NELLA ZTL”FASCIA VERDE”. IL
BLOCCO DEL TRAFFICO SARÀ IN VIGORE DALLE 6.30 ALLE 12.30 E DALLE 17 ALLE
20.00
ANCHE OGGI , LA FERROVIA ROMA-LIDO RESTERÀ CHIUSA TRA LE STAZIONI LIDO
CENTRO E COLOMBO.PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA DELLA CRISTOFORO
COLOMBO ANGOLO PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, I COLLEGAMENTI NELLA TRATTA
INTERROTTA SONO COMUNQUE GARANTITI CON LA LINEA DI BUS RL4. REGOLARE LA
CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA PIRAMIDE E LIDO CENTRO E VICEVERSA
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma