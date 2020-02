Traffico Roma del 23-02-2020 ore 10:30

PER UN INCIDENTE PRECEDENTE SULLA PONTINA DISPOSTA UNA CHIUSURA TEMPORANEA

TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E VIA C.COLOMBO VERSO IL CENTRO CITTÀ,

CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, DISPOSTE

DEVIAZIONI IN VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, RICORDIAMO QUI I LAVORI DI

CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOPASSO TRA LA STESSA PONTINA E VIA CRISTOFORO

COLOMBO, ESATTAMENTE AL KM 11

IN CITTÀ SUL LUNGOTEVERE VATICANO INVECE A CAUSA DI LAVORI CHIUSA LA

CORSIA DEL SOTTOPASSO NELLA DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII

OGGI DOMENICA 23 FEBBRAIO, TERZA DOMENICA ECOLOGICA DIVIETO TOTALE DELLA

CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE, NELLA ZTL”FASCIA VERDE”. IL

BLOCCO DEL TRAFFICO SARÀ IN VIGORE DALLE 6.30 ALLE 12.30 E DALLE 17 ALLE

20.00

INFINE DALLE 10 ALLE 18 APPUNTAMENTO CON #VIALIBERATRA TRA IL CENTRO E

PRATI ALCUNE STRADE SARANNO IN TUTTO O IN PARTE CHIUSE AL TRAFFICO E

RISERVATE A PEDONI E CICLISTI.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

