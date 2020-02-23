Traffico Roma del 23-02-2020 ore 10:30
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PER UN INCIDENTE PRECEDENTE SULLA PONTINA DISPOSTA UNA CHIUSURA TEMPORANEA
TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E VIA C.COLOMBO VERSO IL CENTRO CITTÀ,
CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, DISPOSTE
DEVIAZIONI IN VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, RICORDIAMO QUI I LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOPASSO TRA LA STESSA PONTINA E VIA CRISTOFORO
COLOMBO, ESATTAMENTE AL KM 11
IN CITTÀ SUL LUNGOTEVERE VATICANO INVECE A CAUSA DI LAVORI CHIUSA LA
CORSIA DEL SOTTOPASSO NELLA DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII
OGGI DOMENICA 23 FEBBRAIO, TERZA DOMENICA ECOLOGICA DIVIETO TOTALE DELLA
CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE, NELLA ZTL”FASCIA VERDE”. IL
BLOCCO DEL TRAFFICO SARÀ IN VIGORE DALLE 6.30 ALLE 12.30 E DALLE 17 ALLE
20.00
INFINE DALLE 10 ALLE 18 APPUNTAMENTO CON #VIALIBERATRA TRA IL CENTRO E
PRATI ALCUNE STRADE SARANNO IN TUTTO O IN PARTE CHIUSE AL TRAFFICO E
RISERVATE A PEDONI E CICLISTI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS..
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma