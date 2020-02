Traffico Roma del 23-02-2020 ore 11:30

CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA PONTINA PER I LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI

INCIDENTE TRA VIA CARLO LEVI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO IL CENTRO,

TRAFFICO DEVIATO SU VIALE CARLO LEVI, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DAL

RACCORDO.

IN CITTà SUL LUNGOTEVERE VATICANO A CAUSA DI LAVORI RESTA CHIUSA LA CORSIA

DEL SOTTOPASSO NELLA DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII

FINO ALLE 18 APPUNTAMENTO CON #VIALIBERATRA TRA IL CENTRO E PRATI ALCUNE

STRADE SONO IN TUTTO O IN PARTE CHIUSE AL TRAFFICO E RISERVATE A PEDONI E

CICLISTI.

OGGI L’’EVENTO MOTORISTICO “RISPETTIAMOCINSTRADA” CHE PREVEDE UN CORTEO DI

MOTOCICLISTI,PARTITO ALLE 9,30 DA VIA ARDEATINA. IL CORTEO DI MOTOCICLISTI

PERCORRERA’ LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE USCITA

ARDEATINA, VIA CRISTOFORO COLOMBO, PIAZZALE NUMA POMPILIO, VIA DRUSO,

PIAZZA DI PORTA METRONIA,VIA DELLA NAVICELLA, VIA CLAUDIA, VIA CELIO

VIBENNA, VIA DI SAN GREGORIO.

INFINE ALLE 18 E’ IN PROGRAMMA ALLO STADIO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-LECCE,

DISCIPLINE PROVVISORIE DI TRAFFICO IN TUTTA L’AREA DELLO STADIO OLIMPICO.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma