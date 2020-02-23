Traffico Roma del 23-02-2020 ore 11:30
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CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA PONTINA PER I LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI
INCIDENTE TRA VIA CARLO LEVI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO IL CENTRO,
TRAFFICO DEVIATO SU VIALE CARLO LEVI, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DAL
RACCORDO.
IN CITTà SUL LUNGOTEVERE VATICANO A CAUSA DI LAVORI RESTA CHIUSA LA CORSIA
DEL SOTTOPASSO NELLA DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII
FINO ALLE 18 APPUNTAMENTO CON #VIALIBERATRA TRA IL CENTRO E PRATI ALCUNE
STRADE SONO IN TUTTO O IN PARTE CHIUSE AL TRAFFICO E RISERVATE A PEDONI E
CICLISTI.
OGGI L’’EVENTO MOTORISTICO “RISPETTIAMOCINSTRADA” CHE PREVEDE UN CORTEO DI
MOTOCICLISTI,PARTITO ALLE 9,30 DA VIA ARDEATINA. IL CORTEO DI MOTOCICLISTI
PERCORRERA’ LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE USCITA
ARDEATINA, VIA CRISTOFORO COLOMBO, PIAZZALE NUMA POMPILIO, VIA DRUSO,
PIAZZA DI PORTA METRONIA,VIA DELLA NAVICELLA, VIA CLAUDIA, VIA CELIO
VIBENNA, VIA DI SAN GREGORIO.
INFINE ALLE 18 E’ IN PROGRAMMA ALLO STADIO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-LECCE,
DISCIPLINE PROVVISORIE DI TRAFFICO IN TUTTA L’AREA DELLO STADIO OLIMPICO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma