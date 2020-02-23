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Traffico Roma del 23-02-2020 ore 12:30

di - 23 Febbraio 2020 - 12:30

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INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL GRA TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA E ALTRE CODE SULLA DIRAMZIONE ROMA SUD DAL
RACCORDO ALLA BARRIERA DI ROMA SUD VERSO L’AUTOSOLE 
CHIUSO  TEMPORANEAMENTE SULLA PONTINA PER I LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO
DI INCIDENTE IL TRATTO  SOVRASTANTE IL CAVALCAVIA DI VIALE CARLO LEVI 
VERSO IL CENTRO, TRAFFICO DEVIATO SU  VIALE CARLO LEVI, CON RALLENTAMENTI
NELLE ORE DI PUNTA 
IN CITTÀ UN INCIDENTE IN VIA ANGELO EMO FA RALLENTARE IL TRAFFICO
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MELORIA, SUL LUNGOTEVERE VATICANO A CAUSA DI
LAVORI RESTA  CHIUSA LA CORSIA DEL SOTTOPASSO NELLA DIREZIONE DI VIA
GREGORIO VII
FINO  ALLE 18 APPUNTAMENTO CON #VIALIBERATRA TRA  IL CENTRO E PRATI ALCUNE
STRADE SONO IN TUTTO O IN PARTE CHIUSE AL TRAFFICO E RISERVATE A PEDONI E
CICLISTI.
ALLE 18  IN PROGRAMMA ALLO STADIO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-LECCE,
DISCIPLINE PROVVISORIE DI TRAFFICO IN TUTTA L’AREA DELLO STADIO OLIMPICO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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