Traffico Roma del 23-02-2020 ore 12:30

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL GRA TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA E ALTRE CODE SULLA DIRAMZIONE ROMA SUD DAL

RACCORDO ALLA BARRIERA DI ROMA SUD VERSO L’AUTOSOLE

CHIUSO TEMPORANEAMENTE SULLA PONTINA PER I LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO

DI INCIDENTE IL TRATTO SOVRASTANTE IL CAVALCAVIA DI VIALE CARLO LEVI

VERSO IL CENTRO, TRAFFICO DEVIATO SU VIALE CARLO LEVI, CON RALLENTAMENTI

NELLE ORE DI PUNTA

IN CITTÀ UN INCIDENTE IN VIA ANGELO EMO FA RALLENTARE IL TRAFFICO

ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MELORIA, SUL LUNGOTEVERE VATICANO A CAUSA DI

LAVORI RESTA CHIUSA LA CORSIA DEL SOTTOPASSO NELLA DIREZIONE DI VIA

GREGORIO VII

FINO ALLE 18 APPUNTAMENTO CON #VIALIBERATRA TRA IL CENTRO E PRATI ALCUNE

STRADE SONO IN TUTTO O IN PARTE CHIUSE AL TRAFFICO E RISERVATE A PEDONI E

CICLISTI.

ALLE 18 IN PROGRAMMA ALLO STADIO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-LECCE,

DISCIPLINE PROVVISORIE DI TRAFFICO IN TUTTA L’AREA DELLO STADIO OLIMPICO.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma