Traffico Roma del 23-02-2020 ore 12:30
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INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL GRA TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA E ALTRE CODE SULLA DIRAMZIONE ROMA SUD DAL
RACCORDO ALLA BARRIERA DI ROMA SUD VERSO L’AUTOSOLE
CHIUSO TEMPORANEAMENTE SULLA PONTINA PER I LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO
DI INCIDENTE IL TRATTO SOVRASTANTE IL CAVALCAVIA DI VIALE CARLO LEVI
VERSO IL CENTRO, TRAFFICO DEVIATO SU VIALE CARLO LEVI, CON RALLENTAMENTI
NELLE ORE DI PUNTA
IN CITTÀ UN INCIDENTE IN VIA ANGELO EMO FA RALLENTARE IL TRAFFICO
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MELORIA, SUL LUNGOTEVERE VATICANO A CAUSA DI
LAVORI RESTA CHIUSA LA CORSIA DEL SOTTOPASSO NELLA DIREZIONE DI VIA
GREGORIO VII
FINO ALLE 18 APPUNTAMENTO CON #VIALIBERATRA TRA IL CENTRO E PRATI ALCUNE
STRADE SONO IN TUTTO O IN PARTE CHIUSE AL TRAFFICO E RISERVATE A PEDONI E
CICLISTI.
ALLE 18 IN PROGRAMMA ALLO STADIO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-LECCE,
DISCIPLINE PROVVISORIE DI TRAFFICO IN TUTTA L’AREA DELLO STADIO OLIMPICO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma