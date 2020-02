Traffico Roma del 23-02-2020 ore 13:30

A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE, CODE SULLA CASSIA VEIENTANA IN USCITA DA

ROMA TRA IL RACCORDO ANULARE E FORMELLO. VEICOLO IN PANNE DOPO VIA DELLA

GIUSTINIANA, DA CASTEL DE CEVERI TRAFFICO SCORREVOLE.

LAVORI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO, DISAGI NEI

DUE SENSI DI MARCIA MA AL MOMENTO SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DELL’EUR.

SULLA COLOMBO INVECE ABBIAMO TRAFFICO VERSO OSTIA, RALLENTAMENTI E CODE TRA

VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma