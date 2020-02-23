Traffico Roma del 23-02-2020 ore 13:30
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A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE, CODE SULLA CASSIA VEIENTANA IN USCITA DA
ROMA TRA IL RACCORDO ANULARE E FORMELLO. VEICOLO IN PANNE DOPO VIA DELLA
GIUSTINIANA, DA CASTEL DE CEVERI TRAFFICO SCORREVOLE.
LAVORI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO, DISAGI NEI
DUE SENSI DI MARCIA MA AL MOMENTO SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DELL’EUR.
SULLA COLOMBO INVECE ABBIAMO TRAFFICO VERSO OSTIA, RALLENTAMENTI E CODE TRA
VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma