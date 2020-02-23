Traffico Roma del 23-02-2020 ore 14:30
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SCORREVOLE AL MOMENTO IL TRAFFICO, RACCORDO E TRATTO URBANO DELLA A24
COMPRESI.
LAVORI POTREBBERO PROVOCARE DISAGI. CI RIFERIAMO AL TRATTO PONTINA
CRISTOFORO COLOMBO. POSSIBILI DISAGI NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN ZONA PRATI, A SAN LORENZO E NELLE STRADE DEL CENTRO PROSEGUE
L’INIZIATIVA VIA LIBERA, STRADE INTERAMENTE PEDONALIZZATE. DIVIETI E
CHIUSURE, TRAFFICO DEVIATO.
POMERIGGIO POI ALL’INSEGNA DI MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE. CORTEI A TOR
SAPIENZA, A CASAL BERTONE E NELLA ZONA ATTORNO ALLA STAZIONE TUSCOLANA.
CHIUSURE AL TRAFFICO E BUS DEVIATI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma