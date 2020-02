Traffico Roma del 23-02-2020 ore 14:30

SCORREVOLE AL MOMENTO IL TRAFFICO, RACCORDO E TRATTO URBANO DELLA A24

COMPRESI.

LAVORI POTREBBERO PROVOCARE DISAGI. CI RIFERIAMO AL TRATTO PONTINA

CRISTOFORO COLOMBO. POSSIBILI DISAGI NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN ZONA PRATI, A SAN LORENZO E NELLE STRADE DEL CENTRO PROSEGUE

L’INIZIATIVA VIA LIBERA, STRADE INTERAMENTE PEDONALIZZATE. DIVIETI E

CHIUSURE, TRAFFICO DEVIATO.

POMERIGGIO POI ALL’INSEGNA DI MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE. CORTEI A TOR

SAPIENZA, A CASAL BERTONE E NELLA ZONA ATTORNO ALLA STAZIONE TUSCOLANA.

CHIUSURE AL TRAFFICO E BUS DEVIATI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma