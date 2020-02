Traffico Roma del 23-02-2020 ore 15:30

UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL TRAFFICO TRA IL RACCORDO ANULARE E LA A1

ROMA-NAPOLI. INCIDENTE VERSO NAPOLI SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE, DISAGI TRA

IL RACCORDO E TORRENOVA

SULLA PONTINA LAVORI ALL’ALTEZZA DELLA CRISTOFORO COLOMBO POTREBBERO

PROVOCARE DISAGI. POSSIBILI RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN ZONA PRATI, A SAN LORENZO E NELLE STRADE DEL CENTRO IN CORSO

L’INIZIATIVA VIA LIBERA, STRADE INTERAMENTE PEDONALIZZATE E CHIUSE AL

TRAFFICO. VIA LIBERA ANCHE IN ALTRE ZONE VICINO AL CENTRO COME SUL VIALE

MANZONI E SUL VIALE CASTRO PRETORIO.

POMERIGGIO POI ALL’INSEGNA DI MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE. CORTEO SULLA

VIA TUSCOLANA, CORTEI A TOR SAPIENZA E A CASAL BERTONE. CHIUSURE AL

TRAFFICO E BUS DEVIATI.

PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma