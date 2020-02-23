Traffico Roma del 23-02-2020 ore 15:30
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UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL TRAFFICO TRA IL RACCORDO ANULARE E LA A1
ROMA-NAPOLI. INCIDENTE VERSO NAPOLI SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE, DISAGI TRA
IL RACCORDO E TORRENOVA
SULLA PONTINA LAVORI ALL’ALTEZZA DELLA CRISTOFORO COLOMBO POTREBBERO
PROVOCARE DISAGI. POSSIBILI RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN ZONA PRATI, A SAN LORENZO E NELLE STRADE DEL CENTRO IN CORSO
L’INIZIATIVA VIA LIBERA, STRADE INTERAMENTE PEDONALIZZATE E CHIUSE AL
TRAFFICO. VIA LIBERA ANCHE IN ALTRE ZONE VICINO AL CENTRO COME SUL VIALE
MANZONI E SUL VIALE CASTRO PRETORIO.
POMERIGGIO POI ALL’INSEGNA DI MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE. CORTEO SULLA
VIA TUSCOLANA, CORTEI A TOR SAPIENZA E A CASAL BERTONE. CHIUSURE AL
TRAFFICO E BUS DEVIATI.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma