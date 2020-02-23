Traffico Roma del 23-02-2020 ore 16:30
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SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ZONA ACILIA UN INCIDENTE NELLA CORSIA
DIREZIONE ROMA POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI
MENTRE I LAVORI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DELLA CRISTOFORO COLOMBO QUINDI
VICINO L’EUR STANNO RALLENTANDO IL TRAFFICO. AL MOMENTO DISAGI VERSO LA
MARCONI
INTANTO IN ZONA PRATI, A SAN LORENZO E NELLE STRADE DEL CENTRO PROSEGUE
L’INIZIATIVA VIA LIBERA, STRADE APERTE SOLTANTO AL PASSAGGIO DI PEDONI E
BICICLETTE.
E POI SONO IN CORSO MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE SULLA VIA TUSCOLANA, A TOR
SAPIENZA E A CASAL BERTONE. TEMPORANEE CHIUSURE AL TRAFFICO E BUS DEVIATI.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma