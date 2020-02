Traffico Roma del 23-02-2020 ore 16:30

SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ZONA ACILIA UN INCIDENTE NELLA CORSIA

DIREZIONE ROMA POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI

MENTRE I LAVORI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DELLA CRISTOFORO COLOMBO QUINDI

VICINO L’EUR STANNO RALLENTANDO IL TRAFFICO. AL MOMENTO DISAGI VERSO LA

MARCONI

INTANTO IN ZONA PRATI, A SAN LORENZO E NELLE STRADE DEL CENTRO PROSEGUE

L’INIZIATIVA VIA LIBERA, STRADE APERTE SOLTANTO AL PASSAGGIO DI PEDONI E

BICICLETTE.

E POI SONO IN CORSO MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE SULLA VIA TUSCOLANA, A TOR

SAPIENZA E A CASAL BERTONE. TEMPORANEE CHIUSURE AL TRAFFICO E BUS DEVIATI.

PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

