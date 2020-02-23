Traffico Roma del 23-02-2020 ore 17:30
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TRA LA PONTINA E LA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI A CAUSA DI LAVORI.
RIPERCUSSIONI PROVENENDO DAL RACCORDO. E I LAVORI SUL CAVALCAVIA DELLA
COLOMBO COMPORTANO RIPERCUSSIONI SUL SERVIZIO DELLA ROMA-LIDO, INTERROTTO
TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO.
ALL’OLIMPICO ALLE 18 ROMA-LECCE. NELL’AREA ADIACENTE ALLO STADIO POSSIBILI
CHIUSURE DI VIE E STRADE OPPURE DIVIETI DI SOSTA. PRESTARE PERTANTO
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
MENTRE TERMINERÀ PER LE 18 VIA LIBERA, LA PEDONALIZZAZIONE PARZIALE O
COMPLETA DI VIE E STRADE IN CENTRO, IN ZONA PRATI E A SAN LORENZO.
AL TERMINE IN QUESTE ORE ANCHE ALCUNE MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE. I
FESTEGGIAMENTI SULLA VIA TUSCOLANA DOVREBBERO CONCLUDERSI PER LE 19, MENTRE
A CASAL BERTONE LA CONCLUSIONE È PREVISTA PER LE 18. INTANTO, AL MOMENTO,
TEMPORANEE CHIUSURE AL TRAFFICO E BUS DEVIATI.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma