Traffico Roma del 23-02-2020 ore 17:30

TRA LA PONTINA E LA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI A CAUSA DI LAVORI.

RIPERCUSSIONI PROVENENDO DAL RACCORDO. E I LAVORI SUL CAVALCAVIA DELLA

COLOMBO COMPORTANO RIPERCUSSIONI SUL SERVIZIO DELLA ROMA-LIDO, INTERROTTO

TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO.

ALL’OLIMPICO ALLE 18 ROMA-LECCE. NELL’AREA ADIACENTE ALLO STADIO POSSIBILI

CHIUSURE DI VIE E STRADE OPPURE DIVIETI DI SOSTA. PRESTARE PERTANTO

ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

MENTRE TERMINERÀ PER LE 18 VIA LIBERA, LA PEDONALIZZAZIONE PARZIALE O

COMPLETA DI VIE E STRADE IN CENTRO, IN ZONA PRATI E A SAN LORENZO.

AL TERMINE IN QUESTE ORE ANCHE ALCUNE MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE. I

FESTEGGIAMENTI SULLA VIA TUSCOLANA DOVREBBERO CONCLUDERSI PER LE 19, MENTRE

A CASAL BERTONE LA CONCLUSIONE È PREVISTA PER LE 18. INTANTO, AL MOMENTO,

TEMPORANEE CHIUSURE AL TRAFFICO E BUS DEVIATI.

PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma