Traffico Roma del 23-02-2020 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE NELLA CARREGGIATA ESTERNA TRATTO PONTINA

LAURENTINA STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI. DISAGI QUINDI IN DIREZIONE

CIAMPINO – A1 PER NAPOLI.

MENTRE CHI DALLA PONTINA ENTRA A ROMA E PROCEDE VERSO L’EUR TROVA CODE FINO

A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. LAVORI IN CORSO COMPORTANO RIPERCUSSIONI.

CHIUSO UN TRATTO DI STRADA, TRAFFICO DEVIATO E DISAGI. RICORDIAMO ANCHE CHE

È INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA ROMA-LIDO, TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E

COLOMBO.

TERMINATA VIA LIBERA, RIAPERTE LE STRADE IN CENTRO, IN ZONA PRATI E A SAN

LORENZO.

ALL’OLIMPICO IN CORSO ROMA-LECCE. NELLE ZONE ADIACENTI ALLO STADIO DIVIETI

E CHIUSURE, ATTENZIONE AL PARCHEGGIO.

DOMANI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO. SCIOPERO DALLE 8:30 ALLE 17 E POI

DALLE 20 A FINE SERVIZIO. COINVOLTI TUTTI I SERVIZI: BUS, TRAM, METRO E

FERROVIE URBANE AD ECCEZIONE DI COTRAL E DEI TRENI DI FERROVIE DELLO STATO.

PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma