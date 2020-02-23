Traffico Roma del 23-02-2020 ore 18:30
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SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE NELLA CARREGGIATA ESTERNA TRATTO PONTINA
LAURENTINA STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI. DISAGI QUINDI IN DIREZIONE
CIAMPINO – A1 PER NAPOLI.
MENTRE CHI DALLA PONTINA ENTRA A ROMA E PROCEDE VERSO L’EUR TROVA CODE FINO
A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. LAVORI IN CORSO COMPORTANO RIPERCUSSIONI.
CHIUSO UN TRATTO DI STRADA, TRAFFICO DEVIATO E DISAGI. RICORDIAMO ANCHE CHE
È INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA ROMA-LIDO, TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E
COLOMBO.
TERMINATA VIA LIBERA, RIAPERTE LE STRADE IN CENTRO, IN ZONA PRATI E A SAN
LORENZO.
ALL’OLIMPICO IN CORSO ROMA-LECCE. NELLE ZONE ADIACENTI ALLO STADIO DIVIETI
E CHIUSURE, ATTENZIONE AL PARCHEGGIO.
DOMANI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO. SCIOPERO DALLE 8:30 ALLE 17 E POI
DALLE 20 A FINE SERVIZIO. COINVOLTI TUTTI I SERVIZI: BUS, TRAM, METRO E
FERROVIE URBANE AD ECCEZIONE DI COTRAL E DEI TRENI DI FERROVIE DELLO STATO.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma