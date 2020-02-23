Traffico Roma del 23-02-2020 ore 19:30
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DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA PONTINA, CODE E INCIDENTE IN DIREZIONE
ROMA TRA VIA DI TRIGORIA E L’USCITA PER VIA DI PRATICA TORVAIANICA.
SULLA PONTINA ALTRI DISAGI ENTRANDO A ROMA. PER LAVORI CHIUSO UN TRATTO DI
STRADA, QUELLO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA COLOMBO; TRAFFICO DEVIATO E
RIPERCUSSIONI CON INCOLONNAMENTI. E PER QUESTI LAVORI RICORDIAMO CHE È
INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA ROMA-LIDO, TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E
COLOMBO.
ALL’OLIMPICO IN CORSO ROMA-LECCE. DOPO LE 20 POSSIBILE UN AUMENTO DEL
TRAFFICO NELLE ZONE ATTORNO ALLO STADIO.
DALLE 22 CHIUSURA NOTTURNA DELLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E LA VIA
AURELIA ANTICA VERSO CORNELIA. USCITA OBBLIGATORIA IN VIA GIORGIERI.
DOMANI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO. SCIOPERO DALLE 8:30 ALLE 17 E POI
DALLE 20 A FINE SERVIZIO. COINVOLTI TUTTI I SERVIZI: BUS, TRAM, METRO E
FERROVIE URBANE AD ECCEZIONE DI COTRAL E DEI TRENI DI FERROVIE DELLO STATO.
DOMANI TRA LE 9 E LE 16 LAVORI SULLA VIA DEL MARE ZONA CASAL BERNOCCHI.
TRANSITO CHE SARÀ A SENSO UNICO ALTERNATO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma