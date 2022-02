Traffico Roma del 23-02-2022 ore 08:00

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità il traffico Data l’ora abbiamo traffico intenso con rallentamenti con code su tutte le vie d’accesso verso il centro città soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord sulla Cassia sulla Flaminia rispettivamente tra una torta e Tomba di Nerone dall’albero al bivio di Tor di Quinto sulla raccordo anulare persone vengono una mente a tratti in carreggiata interna a partire dal bivio con la Roma Napoli Sono all’uscita Ardeatina rallentamenti di lieve entità in carreggiata esterna tra La Rusticana Tiburtina code sul tratto Urbano della Roma L’Aquila verso Roma sud e rispettivamente da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est da Torrenova al raccordo sulla tangenziale code tra l’uscita Conca d’Oro via delle Valli e lo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico alla Rione Ludovisi manifestazione questa mattina a partire dalle ore 9:30 in via Molise Ci troviamo tra via Veneto e piazza Barberini disagi per il traffico Tutto sommato contenuticon una notizia di trasporto pubblico ci sono problemi sulla linea a della metropolitana a causa di un guasto nella fermata di Termini interrotta la tratta Ottaviano San Giovanni a d’accardi corse con autobus per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma