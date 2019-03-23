Traffico Roma del 23-03-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA SABATO 23 MARZO 2019 ORE 08:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SITAUZIONE DEL TRAFFICO NELLA NORMA, NON CI SONO INPEDIMENTI PARTICOLARI
PER I CITTADINI ROMANI, SOLO UN INCIDENTE E’ DA SEGNALARE SULLA
CIRCONVALLAZIONE CLODIA IN PROSSIMITA’ DI VIA DURAZZO VERSO IL FORO
ITALICO
SCORREVOLE ANCHE IL TRAFFICO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORT PUBBLICI
IN CENTRO DIVIETO DI TRANSITO SU VIA DI RIPETTA: FRA VIA BORGHESE E VIA DEL
CLEMENTINO A CAUSA DEL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DALLE 07:00 DI OGGI
ALLE 17:30 DEL 25 MARZO
ALL’ 11 APRILE PER LAVORI DI SCAVO DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 16.30, SU
VIA DI BOCCEA, TRA VIA VERNANTE E VIA VINOVO, SITRANSITERA’ A SENSO
UNICO ALTERNATO, INEVITABILI LE ATTESE NELLE DUE DIREZIONI DURANTE LE ORE
DI PUNTA .
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma