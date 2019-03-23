Traffico Roma del 23-03-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 23 MARZO 2019 ORE 09:20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, ADDIRITTURA
SCARSO.
SUL PIAZZALE DI PORTA PIA TRA LE 10 E LE 12
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DALLE 14 ALLE 20, E’ IN PROGRAMMA UN’altra MANIFESTAZIONE ATTESE CIRCA
30MILA PERSONE IN ARRIVO DA TUTTA ITALIA CHE SFILERANNO IN CORTEO DA PIAZZA
DELLA REPUBBLICA A SAN GIOVANNI, PASSANDO TRA LE ALTRE PER VIALE LUIGI
EINAUDI, PIAZZA DEI CINQUECENTO, VIA CAVOUR, PIAZZA DELL’ESQUILINO, PIAZZA
DI SANTA MARIA MAGGIORE, VIA MERULANA, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E VIA
EMANUELE FILIBERTO. DIVIETI DI SOSTA E TEMPORANEE CHIUSURE AL TRAFFICO,
INOLTRE SARANNO DEVIATE LE LINEE TRANVIARIE E 28 LINEE DI BUS.
RESTIAMO IN CENTRO DIVIETO DI TRANSITO SU VIA DI RIPETTA: FRA VIA BORGHESE
E VIA DEL CLEMENTINO A CAUSA DEL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE LAVORI CHE
ANDRANNO AVANTI FINO AL 25 MARZO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma