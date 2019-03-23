Traffico Roma del 23-03-2019 ore 11:30
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|VIABILITÀ ROMA SABATO 23 MARZO 2019 ORE 11:20 | | | |
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|DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI | | | |
|ROMA CAPITALE E DELL’ACI… | | | |
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SEMPRE SCORREVOLE IL TRATTO URBANO DELLA A24 E IL GRA DI ROMA.
DIVERSI GLI INCIDENTIIL PRIMO SU VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI ALL’ALTEZZA DELLA
VIA TRIONFALE ; UN LATRO CON CODE SULLA PONTINA TRA LA COLOMBO E
MONSTACCIANO ED UN TERXO INCIDENTE CON CODE SULLA COLOMBO FUROI DAL
RACCORDO ALL’ALTEZZA DEL KM 13 NEI PRESSI DELLA VIA DI ACILIA
INFINE UN ALTRO INICENTE E’ì AVVENUTO SU VIA DELLA SORBONA ALLA’ALT DI VIA
COLUMBIA
IN CENTRO DIVIETO DI TRANSITO SU VIA DI RIPETTA: FRA VIA BORGHESE VIA DEL
CLEMENTINO A CAUSA DEL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DALLE 07:00 DI OGGI
ALLE 17:30 DEL 25 MARZO
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00, IN PIAZZALE DI PORTA, NEI PRESSI DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, AVRÀ LUOGO UNA
MANIFESTAZIONE.
AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE I PARTECIPANTI SI SPOSTERANNO, NEL RISPETTO
DEL CODICE DELLA STRADA, PER UNIRSI ALLA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN
PROGRAMMA ALLE ORE 14.00 IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma