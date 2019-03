Traffico Roma del 23-03-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 23 MARZO 2019 ORE 13:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE PER UN INCIDENTE DALLA RM

FIUMICINO ALLA VIA DELMARE DIREZIONE CASILINA

UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN CITTA’ SU VIA CASETTA MATTEI ALL’ALTEZZA DI

VIA DEI CANTELMO

DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00, AVRÀ LUOGO UNA MANIFESTAZIONE NAZIONALE

INDETTA DAL “COMITATO MARCIA PER IL CLIMA E CONTRO LE GRANDI OPERE” CON

CORTEO CHE, PARTENDO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, GIUNGERÀ A PIAZZA DI PORTA

S. GIOVANNI ATTRAVERSANDO UN LUNGO ITINERARIO. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL

PASSAGGIO DEI MANIFESTANTI.

INFINE PER CHI SI SPOSTA IN METRO SULLA LINEA A E’ CHIUSA LA STAZIONE

BARBERINI , ATTIVO BUS SOSTITUTIVO TERMINI-BARBERINI VIA VENETO FLAMINIO

