Traffico Roma del 23-03-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 23 MARZO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE PER UN INCIDENTE DALLA RM
FIUMICINO ALLA VIA DELMARE DIREZIONE CASILINA
UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN CITTA’ SU VIA CASETTA MATTEI ALL’ALTEZZA DI
VIA DEI CANTELMO
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00, AVRÀ LUOGO UNA MANIFESTAZIONE NAZIONALE
INDETTA DAL “COMITATO MARCIA PER IL CLIMA E CONTRO LE GRANDI OPERE” CON
CORTEO CHE, PARTENDO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, GIUNGERÀ A PIAZZA DI PORTA
S. GIOVANNI ATTRAVERSANDO UN LUNGO ITINERARIO. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL
PASSAGGIO DEI MANIFESTANTI.
INFINE PER CHI SI SPOSTA IN METRO SULLA LINEA A E’ CHIUSA LA STAZIONE
BARBERINI , ATTIVO BUS SOSTITUTIVO TERMINI-BARBERINI VIA VENETO FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma