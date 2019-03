Traffico Roma del 23-03-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 23 MARZO 2019 ORE 15:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

IN ZONA GIUSTINIANA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA, AD ALTEZZA DI

VIA GIULIO GALLI, E SI STA IN CODA IN DIREZIONE DELLA STORTA,

IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI VERSO LA CAPITALE I CURIOSI RALLENTANO IL

TRAFFICO A PARTIRE DALLA VIA BRACCIANESE

UN ALTRO INICENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLA LEGA LOMBARDA, AD ALTEZZA VIA

CAMPALDINO, ANCHE QUI IL TRAFFICO PROCEDE RALLENTATO CON CODE

DALLE ORE 14.00 IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE INDETTA DAL

“COMITATO MARCIA PER IL CLIMA E CONTRO LE GRANDI OPERE”

IL CORTEO PARTITO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, GIUNGERÀ A PIAZZA DI PORTA S.

GIOVANNI ATTRAVERSANDO UN LUNGO ITINERARIO.

CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI MANIFESTANTI FINO ALLA CONCLUSIONE

DELLA MANIFESTAZIONE PREVISTA PER LE 20 DI QUESTA SERA.

RIPERCUSSIONI SUL TRASPORTO PUBBLICO, PER IL PASSAGGIO DEL CORTEO, IN

PARTICOLARE LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE, LA LINEA TRAM 3

DIREZIONE TRASTEVERE E I TRAM DELLE LINNE 5-14 DIREZIONE TERMINI.

INFINE

PER CHI SI SPOSTA IN METRO SULLA LINEA A RESTA CHIUSA LA STAZIONE

BARBERINI, DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE PER DISPOSIZIONE DELLE

AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TERMINI-BARBERINI VIA VENETO FLAMINIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma