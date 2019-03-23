Traffico Roma del 23-03-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 23 MARZO 2019 ORE 17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
RALLENTAMENTI PER DIVERSI INCIDENTI
UNO SULLA VIA CASSIA, AD ALTEZZA DI VIA GIULIO GALLI
UN ALTRO IN VIA DELLA LEGA LOMBARDA, AD ALTEZZA VIA CAMPALDINO
E ANCORA IN VIA NOMENTANA AD ALTEZZA VIA FRANCESCO ALGAROTTI
E QUINDI INCIDENTE IN CORSO VITTORIO EMANUELE II
E IN VIALE DELLA SERENISSIMA, NEI PRESSI DELLA RAMPA PER LA A24 IN USCITA
DALLA CAPITALE
È INIZIATA ALLE 14 LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE INDETTA DAL “COMITATO MARCIA
PER IL CLIMA E CONTRO LE GRANDI OPERE”
IL CORTEO PARTITO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, GIUNGERÀ A PIAZZA DI PORTA S.
GIOVANNI ATTRAVERSANDO UN LUNGO ITINERARIO;
FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’ EVENTO PREVISTA PER LE 20 DI QUESTA SERA,
CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI MANIFESTANTI CON RIPERCUSSIONI SUL
TRASPORTO PUBBLICO,
AL MOMENTO, INFATTI LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE, LA LINEA TRAM 3
DIREZIONE TRASTEVERE E I TRAM DELLE LINEE 5-14 IN DIREZIONE TERMINI.
INOLTRE, CHIUSA LA STAZIONE SAN GIOVANNI SULLE LINEE DELLA METRO A E C
ULTILIZZABILI LE STAZIONI METRO PIÙ VICINE.
INFINE
SULLA LINEA METRO A RESTA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI, DOVE I TRENI
TRANSITANO SENZA FERMARE PER DISPOSIZIONE DELL’ AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
È POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE METRO DI SPAGNA O IN ALTERNATIVA
È ATTIVO UN SERVIZIO BUS SUPPORTO TERMINI-BARBERINI VIA VENETO FLAMINIO.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma