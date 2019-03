Traffico Roma del 23-03-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 23 MARZO 2019 ORE 17:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

RALLENTAMENTI PER DIVERSI INCIDENTI

UNO SULLA VIA CASSIA, AD ALTEZZA DI VIA GIULIO GALLI

UN ALTRO IN VIA DELLA LEGA LOMBARDA, AD ALTEZZA VIA CAMPALDINO

E ANCORA IN VIA NOMENTANA AD ALTEZZA VIA FRANCESCO ALGAROTTI

E QUINDI INCIDENTE IN CORSO VITTORIO EMANUELE II

E IN VIALE DELLA SERENISSIMA, NEI PRESSI DELLA RAMPA PER LA A24 IN USCITA

DALLA CAPITALE

È INIZIATA ALLE 14 LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE INDETTA DAL “COMITATO MARCIA

PER IL CLIMA E CONTRO LE GRANDI OPERE”

IL CORTEO PARTITO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, GIUNGERÀ A PIAZZA DI PORTA S.

GIOVANNI ATTRAVERSANDO UN LUNGO ITINERARIO;

FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’ EVENTO PREVISTA PER LE 20 DI QUESTA SERA,

CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI MANIFESTANTI CON RIPERCUSSIONI SUL

TRASPORTO PUBBLICO,

AL MOMENTO, INFATTI LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE, LA LINEA TRAM 3

DIREZIONE TRASTEVERE E I TRAM DELLE LINEE 5-14 IN DIREZIONE TERMINI.

INOLTRE, CHIUSA LA STAZIONE SAN GIOVANNI SULLE LINEE DELLA METRO A E C

ULTILIZZABILI LE STAZIONI METRO PIÙ VICINE.

INFINE

SULLA LINEA METRO A RESTA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI, DOVE I TRENI

TRANSITANO SENZA FERMARE PER DISPOSIZIONE DELL’ AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

È POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE METRO DI SPAGNA O IN ALTERNATIVA

È ATTIVO UN SERVIZIO BUS SUPPORTO TERMINI-BARBERINI VIA VENETO FLAMINIO.

È TUTTO

