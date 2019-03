Traffico Roma del 23-03-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 23 MARZO 2019 ORE 18:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO

SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA. UN INCIDENTE RALLENTA IL

TRAFFICO IN VIA DELLE VIGNE NUOVE ALL’ALTEZZA DI VIA GINO CERVI. UN’ALTRO

INCIDENTE IN VIALE DELLA SERENISSIMA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO

SVINCOLO PER LA A24 IN USCITA DALLA CITTA’.

IN PIENTO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE COMITATO MARCIA PER IL

CLIMA E CONTRO LE GRANDI OPERE PER PROTESTARE CONTRO I CAMBIAMENTI

CLIMATICI E LE GRANDI OPERE. IL CORTEO PARTITO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA

DOPO UN LUNGO PERCORSO ARRIVERA’ IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI . CHIUSURE

E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI LA FINE DELLA MANIFESTAZIONE E’

PREVISTA PER LE ORE 20.00.

SULLA LINEA METRO A RESTA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI, DOVE I TRENI

TRANSITANO SENZA FERMARE PER DISPOSIZIONE DELL’ AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

È POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE METRO DI SPAGNA O IN ALTERNATIVA

È ATTIVO UN SERVIZIO BUS SUPPORTO TERMINI-BARBERINI VIA VENETO FLAMINIO.

PER IL MOEMNTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma