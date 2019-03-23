Traffico Roma del 23-03-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 23 MARZO 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO
SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA. UN INCIDENTE RALLENTA IL
TRAFFICO IN VIA DELLE VIGNE NUOVE ALL’ALTEZZA DI VIA GINO CERVI. UN’ALTRO
INCIDENTE IN VIALE DELLA SERENISSIMA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO
SVINCOLO PER LA A24 IN USCITA DALLA CITTA’.
IN PIENTO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE COMITATO MARCIA PER IL
CLIMA E CONTRO LE GRANDI OPERE PER PROTESTARE CONTRO I CAMBIAMENTI
CLIMATICI E LE GRANDI OPERE. IL CORTEO PARTITO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA
DOPO UN LUNGO PERCORSO ARRIVERA’ IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI . CHIUSURE
E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI LA FINE DELLA MANIFESTAZIONE E’
PREVISTA PER LE ORE 20.00.
SULLA LINEA METRO A RESTA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI, DOVE I TRENI
TRANSITANO SENZA FERMARE PER DISPOSIZIONE DELL’ AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
È POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE METRO DI SPAGNA O IN ALTERNATIVA
È ATTIVO UN SERVIZIO BUS SUPPORTO TERMINI-BARBERINI VIA VENETO FLAMINIO.
PER IL MOEMNTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma