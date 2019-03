Traffico Roma del 23-03-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 23 MARZO 2019 ORE 19:20 maX MAR

TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA BARBARANO ROMANO E LA

VIA TRIONFALE VERSO LA STORTA.

PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA

DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALLA ROMANINA

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA GINO CERVI.

SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIALE DELLA SERENISSIMA

ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA A24 IN USCITA DALLA CITTA’.

RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALTEZZA VIA FRANCESCO

ALGAROTTI ED IN VIA EMANUELE FILIBERTO IN PROSSIMITA’ DI VIA LUDOVICO DI

SAVOIA.

TERMINATA LA MANIFESTAZIONE A SAN GIOVANNI . RIPRISTINATE TUTTE LE LINEE DI

ZONA CHE RIPRENDONO IL NORMALE ITINERARIO.

RIAPERTE ANCHE LE STAZIONI METRO DI SAN GIOVANNI E MANZONI.

REGOLARE ANCHE LA METRO LINEA C

