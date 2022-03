Traffico Roma del 23-03-2022 ore 12:30

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità si riducono le code sulla via Pontina code causati da un precedente incidente ora a presenti tra Castel Romano e il bivio per via di Pratica direzione Roma sulla carreggiata opposta invece si sta in fila all’altezza di un cantiere Tra Spinaceto e Castel di Decima direzione Latina altro incidente sulla via Aurelia provoca code tra il bivio per Castel di Guido e Malagrotta direzione Roma anche ad Acilia per un incidente è temporaneamente chiusa la via Ostiense direzione Roma 3 a via di Acilia e via delle calle code poi in via Ardeatina 3 Raccordo Anulare e via di torricola direzione centro e in centro è in svolgimento una manifestazione in via Molise davanti alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico divieti di sosta e possibili chiusure su via Molise e via di San Basilio fino alle 15 mentre dalle 16:30 allelargo Bompiani è in programma una manifestazione commemorativa per le vittime delle Fosse Ardeatine prevista la partecipazione di circa 200 persone ulteriori 150 persone sono a largo dei Martiri delle Fosse Ardeatine possibili Dunque i rallentamenti per il traffico di zona ma per i dettagli di queste di altre notizie potete sempre consultare il sito roma.luceverde.it

