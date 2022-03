Traffico Roma del 23-03-2022 ore 13:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio per ritrovamento in redazione Massimo pesche ancora rallentamenti e code sulla via Pontina ma solo all’altezza di un cantiere Tra Spinaceto e Castel di Decima direzione lati se invece normalizzato il traffico in direzione Roma altro incidente sulla via Aurelia al momento chiusa la carreggiata in direzione di Roma all’altezza del Bivio per Castel di Guido il traffico quindi deviato sulla viabilità ordinaria ad Acilia sempre per incidente chiusa la via Ostiense in direzione Roma tra via di Acilia e via delle calle al Trionfale da poco chiusa ma per lavori via goletta Intanto in centro e in svolgimento una manifestazione in via Molise davanti alla sede del Ministero per lo sviluppo economico divieti di sosta e possibili chiusure su via Molise e in via di San Basilio questo fino alle 15 mentre dalle 16:30 alle 18 in largo Bompiani è prevista una manifestazione commemorativa per le vittime delle Fosse Ardeatine al tramastazione per lo stesso motivo in largo dei Martiri delle Fosse Ardeatine bene per il momento è tutto ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma