Traffico Roma del 23-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 23 APRILE 2019 ORE 07:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E
VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE CENTRO.
SUL RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA .
RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL
RACCORDO ANULARE IN ENTRATA A ROMA
SEMPRE VERSO LA CAPITALE, RALLENTAMENTI A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA
A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST
TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI DAL RACCORDO ANULARE A VIA
DEI DUE PONTI .
SULLA TANGENZIALE PERMANE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO
PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5 MAGGIO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA
DI VIALE AMERICA IN DIREZIONE CENTRO.
RIMANIAMO IN ZONA CHIUSA PER LAVORI VIA DELLA PITTURA TRA VIALE DELLA
LETTERATURA E VIALE DELL’INDUSTRIA FINO AL 27 APRILE.
INFINE SUL RACCORDO ANULARE, CHIUSO DA QUESTA MATTINA, LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA, LO SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE
CENTRO. LA RIAPERTURA IL 25 APRILE .
DA MASSIMILIANOMARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma