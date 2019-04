Traffico Roma del 23-04-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 23 APRILE 2019 ORE 07:50 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SULLA CASSIA VEIENTANA TRA VIA DI SANTA

CORNELIA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE CENTRO.

SUL RACCORDO ANULARE CI SONO LEGGERI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA .

RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO

ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CITTA’-

SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA PER UN CANTIERE TRA VIA DEI CAMPI

SPORTIVI E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO.

RIMANIAMO IN TANGENZIALE PER RICORDARVI LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII , PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA

TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5

MAGGIO.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN

PROSSIMITA’ DI VIA GIOVANNI GENOCCHI.

SEMPRE SULLA COLOMBO UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI

VIALE AMERICA IN DIREZIONE CENTRO.

RIMANIAMO IN ZONA, CHIUSA PER LAVORI VIA DELLA PITTURA TRA VIALE DELLA

LETTERATURA E VIALE DELL’INDUSTRIA FINO AL 27 APRILE.

INFINE SUL RACCORDO ANULARE, CHIUSO DA QUESTA MATTINA, LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA, LO SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE

CENTRO. LA RIAPERTURA IL 25 APRILE .

DA MASSIMILIANOMARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma