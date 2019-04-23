Traffico Roma del 23-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 23 APRILE 2019 ORE 08:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA VIA DI
SANTA CORNELIA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRATA A ROMA.
STESSA SITUAZIONE IN VIALE DI TOR DI QUINTO IN PROSSIMITA’ DI VIA FEDERICO
CAPRILLI IN DIREZIONE CENTRO.
SUL RACCORDO ANULARE CI SONO LEGGERI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA .
RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO
ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CITTA’-
SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA PER UN CANTIERE TRA VIA DEI CAMPI
SPORTIVI E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO.
RIMANIAMO IN TANGENZIALE PER RICORDARVI LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII , PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA
TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5
MAGGIO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO.ALL’ALTEZZA
DI VIALE AMERICA IN DIREZIONE CENTRO.
SEMPRE SULLA COLOMBO UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO NEI PRESSI DEL
LAGHETTO DELL’EUR IN USCITA DA ROMA
RIMANIAMO IN ZONA, CHIUSA PER LAVORI VIA DELLA PITTURA TRA VIALE DELLA
LETTERATURA E VIALE DELL’INDUSTRIA FINO AL 27 APRILE.
INFINE SUL RACCORDO ANULARE, CHIUSO DA QUESTA MATTINA, LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA, LO SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE
CENTRO. LA RIAPERTURA IL 25 APRILE .
DA MASSIMILIANOMARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma