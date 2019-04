Traffico Roma del 23-04-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 23 APRILE 2019 ORE 09:20 MAX MAR

SI STA’ IN FILA SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA LA VIA BRACCIANESE E LA VIA

TRIONFALE IN ENTRATA A ROMA.

E’ UN INCIDENTE INVECE IN VIALE DI TOR DI QUINTO LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI

, IN PROSSIMITA’ DI VIA FEDERICO CAPRILLI IN DIREZIONE CENTRO.

PRUDENZA NEL PERCORRERE VIA ENNIO BONIFAZI E’ SEGNALATO OLIO SUL MANTO

STRADALE

TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA ILDEBRANDO DELLA

GIOVANNA E VIA PIO SPEZI VERSO IL CENTRO CITTA’.

SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA PER UN CANTIERE TRA VIA DEI CAMPI

SPORTIVI E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO.

RIMANIAMO IN TANGENZIALE PER RICORDARVI LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII , PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA

TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5

MAGGIO.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO.ALL’ALTEZZA

DI VIALE AMERICA IN DIREZIONE CENTRO.

RIMANIAMO IN ZONA, CHIUSA PER LAVORI VIA DELLA PITTURA TRA VIALE DELLA

LETTERATURA E VIALE DELL’INDUSTRIA FINO AL 27 APRILE.

ALLE ORE 10 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ODERICO DA

PORDENONE DI FRONTE GLI UFFICI DELLA REGIONE LAZIO. POSSIBILI DISAGI ALLA

CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 14.00.

INFINE SUL RACCORDO ANULARE, CHIUSO DA QUESTA MATTINA, LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA, LO SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE

CENTRO. LA RIAPERTURA IL 25 APRILE .

