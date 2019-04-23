Traffico Roma del 23-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 23 APRILE 2019 ORE 09:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SI STA’ IN FILA SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA LA VIA BRACCIANESE E LA VIA
TRIONFALE IN ENTRATA A ROMA.
E’ UN INCIDENTE INVECE IN VIALE DI TOR DI QUINTO LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI
, IN PROSSIMITA’ DI VIA FEDERICO CAPRILLI IN DIREZIONE CENTRO.
PRUDENZA NEL PERCORRERE VIA ENNIO BONIFAZI E’ SEGNALATO OLIO SUL MANTO
STRADALE
TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA ILDEBRANDO DELLA
GIOVANNA E VIA PIO SPEZI VERSO IL CENTRO CITTA’.
SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA PER UN CANTIERE TRA VIA DEI CAMPI
SPORTIVI E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO.
RIMANIAMO IN TANGENZIALE PER RICORDARVI LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII , PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA
TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5
MAGGIO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO.ALL’ALTEZZA
DI VIALE AMERICA IN DIREZIONE CENTRO.
RIMANIAMO IN ZONA, CHIUSA PER LAVORI VIA DELLA PITTURA TRA VIALE DELLA
LETTERATURA E VIALE DELL’INDUSTRIA FINO AL 27 APRILE.
ALLE ORE 10 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ODERICO DA
PORDENONE DI FRONTE GLI UFFICI DELLA REGIONE LAZIO. POSSIBILI DISAGI ALLA
CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 14.00.
INFINE SUL RACCORDO ANULARE, CHIUSO DA QUESTA MATTINA, LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA, LO SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE
CENTRO. LA RIAPERTURA IL 25 APRILE .
DA MASSIMILIANOMARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma