Traffico Roma del 23-04-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 23 APRILE 2019 ORE 09:50 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
RALLENTAMENTI IN VIALE DI TOR DI QUINTO A CAUSA DI UN INCIDENTE IN
PROSSIMITA’ DI VIA FEDERICO CAPRILLI IN DIREZIONE CENTRO.
PRUDENZA NEL PERCORRERE VIA ENNIO BONIFAZI E’ SEGNALATO OLIO SUL MANTO
STRADALE
TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA ILDEBRANDO DELLA
GIOVANNA E VIA PIO SPEZI VERSO IL CENTRO CITTA’.
SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA PER UN CANTIERE TRA VIA DEI CAMPI
SPORTIVI E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE ALESSANDRINO ALL’ALTEZZA DI VIA
DEL PERGOLATO.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO.ALL’ALTEZZA DI VIALE AMERICA
IN DIREZIONE CENTRO.
CI SPOSTIAMO IN VIA DELLA MAGLIANA PER SEGNALARE DEI RALLENTAMENTI A CAUSA
DI UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA CUTIGLIANO.
ALLE ORE 10 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ODERICO DA
PORDENONE DI FRONTE GLI UFFICI DELLA REGIONE LAZIO. POSSIBILI DISAGI ALLA
CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 14.00.
PROSEGUE LA CHIUSURA DI VIA TRIONFALE TRA L’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI E
VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE MONTE MARIO PER ACCERTAMENTI TECNI
VI RICORDIAMO CHE SULLA VIA TUSCOLANA A SEGUITO DI LAVORI TRA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI E VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO E’ VIETATO IL TRANSITO, IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI ,AI MEZZI PESANTI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE
ALLE 19 TONNELLATE.
DA MASSIMILIANOMARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma