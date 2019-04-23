Traffico Roma del 23-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 23 APRILE 2019 ORE 11:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
DALLA VIA ARDEATINA ALLA VIA CASILINA
PRUDENZA NEL PERCORRERE VIA ENNIO BONIFAZI E’ SEGNALATO OLIO SUL MANTO
STRADALE
SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA PER UN CANTIERE TRA VIA DEI CAMPI
SPORTIVI E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO.
RIMANIAMO IN TANGENZIALE PER RICORDARVI LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII , PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA
TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5
MAGGIO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE ALESSANDRINO ALL’ALTEZZA DI VIA
DEL PERGOLATO.
E’ INIZIATA ALLE ORE 10 , UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ODERICO DA
PORDENONE DI FRONTE GLI UFFICI DELLA REGIONE LAZIO. POSSIBILI DISAGI ALLA
CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 14.00.
VI RICORDIAMO CHE SULLA VIA TUSCOLANA A SEGUITO DI LAVORI TRA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI E VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO E’ VIETATO IL TRANSITO, IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI ,AI MEZZI PESANTI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE
ALLE 19 TONNELLATE.
CI SPOSTIAMO ALL’EUR , CHIUSA PER LAVORI VIA DELLA PITTURA TRA VIALE DELLA
LETTERATURA E VIALE DELL’INDUSTRIA FINO AL 27 APRILE.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma