Traffico Roma del 23-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 23 APRILE 2019 ORE 13:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
UN INCIDENTE INCOLONNNA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA LAURENTINA ALLA VIA APPIA.
RALLENTAMENTI INVECE PER IL TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA
A24 ROMA TERAMO E LA CASILINA .
RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER RICORDARVI LA CHIUSURA , LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA, DELLO SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN
DIREZIONE CENTRO. LA RIAPERTURA IL 25 APRILE .
UN CANTIERE INCOLONNA IL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA ED IL
RACCORDO IN ENTRATA A ROMA.
PERMANGONO CODE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD TRA LE USCITE DI TORRENOVA
ED IL RACCORDO VERSO IL CENTRO CITTA’
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE SOMALIA IN PROSSIMITA’ DI VIA
ANTRODOCO
STESSA SITUAZIONE ALL’ESQUILINO IN VIA ELENIANA.
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA
DI VIA BARTOLOMEO CRISTOFORI.
E’ UN CANTIERE LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI IN VIA DI ACQUAFREDDA, TRA VIA
LICIO GIORGIERI E VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE DI BOCCEA.
SEMPRE PER LAVORI , SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA DEI
CAMPI SPORTIVI E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO.
RIMANIAMO IN TANGENZIALE PER RICORDARVI LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII , PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA
TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5
MAGGIO.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma