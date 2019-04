Traffico Roma del 23-04-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 23 APRILE 2019 ORE 13:20 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

UN INCIDENTE INCOLONNNA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA LAURENTINA ALLA VIA APPIA.

RALLENTAMENTI INVECE PER IL TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA

A24 ROMA TERAMO E LA CASILINA .

RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER RICORDARVI LA CHIUSURA , LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA, DELLO SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN

DIREZIONE CENTRO. LA RIAPERTURA IL 25 APRILE .

UN CANTIERE INCOLONNA IL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA ED IL

RACCORDO IN ENTRATA A ROMA.

PERMANGONO CODE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD TRA LE USCITE DI TORRENOVA

ED IL RACCORDO VERSO IL CENTRO CITTA’

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE SOMALIA IN PROSSIMITA’ DI VIA

ANTRODOCO

STESSA SITUAZIONE ALL’ESQUILINO IN VIA ELENIANA.

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA

DI VIA BARTOLOMEO CRISTOFORI.

E’ UN CANTIERE LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI IN VIA DI ACQUAFREDDA, TRA VIA

LICIO GIORGIERI E VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE DI BOCCEA.

SEMPRE PER LAVORI , SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA DEI

CAMPI SPORTIVI E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO.

RIMANIAMO IN TANGENZIALE PER RICORDARVI LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII , PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA

TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5

MAGGIO.

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI

