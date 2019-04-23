Traffico Roma del 23-04-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 23 APRILE 2019 ORE 15:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA
E LA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI
TRA LO SVINCOLO DELLA A24 ROMA TERAMO E LA PRENESTINA. BREVI RALLENTAMENTI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E LO SVINCOLO PER IL RACCORDO
ANULARE . SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA PORTUENSE PER UN INCIDENTE TRA
PIAZZA DELLA RADIO E VIA DI POZZO PANTALEO NELLE DUE DIREZIONI.
E’ UN CANTIERE LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI IN VIA DI ACQUAFREDDA, TRA VIA
LICIO GIORGIERI E VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE DI BOCCEA.
SEMPRE PER LAVORI , IL TRAFFICO RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA
VIALE DI TOR DI QUINTO E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma