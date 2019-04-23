RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 23-04-2019 ore 16:30

di - 23 Aprile 2019 - 16:32

Più informazioni su


VIABILITÀ ROMA  MARTEDI’ 23 APRILE  2019 ORE 15:20 SS
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA
E LA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI
 TRA LO SVINCOLO DELLA A24 ROMA TERAMO E LA PRENESTINA. BREVI RALLENTAMENTI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E LO SVINCOLO PER IL RACCORDO
ANULARE . SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA PORTUENSE  PER UN INCIDENTE TRA
PIAZZA DELLA RADIO E VIA DI POZZO PANTALEO NELLE DUE DIREZIONI.
E’ UN CANTIERE LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI  IN VIA DI ACQUAFREDDA, TRA VIA
LICIO GIORGIERI E VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE DI BOCCEA.
SEMPRE PER LAVORI , IL TRAFFICO RALLENTA  SU VIA DEL FORO ITALICO TRA
VIALE DI TOR DI QUINTO E CORSO DI FRANCIA  IN DIREZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su