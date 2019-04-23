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Traffico Roma del 23-04-2019 ore 17:30

di - 23 Aprile 2019 - 17:30

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VIABILITÀ ROMA  MARTEDI’ 23 APRILE  2019 ORE 17:20 SS
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO
DELLA PONTINA  E LA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA
INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA  E LA CASILINA. RIMANIAMO
SUL RACCORDO ANULARE PER RICORDARVI LA CHIUSURA , LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA, DELLO SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE CENTRO.
LA RIAPERTURA IL 25 APRILE .
BREVI RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA   TORRENOVA E LO
SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE . SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA PORTUENSE
 PER UN INCIDENTE TRA PIAZZA DELLA RADIO E VIA DI POZZO PANTALEO NELLE DUE
DIREZIONI.
E’ UN CANTIERE LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI  IN VIA DI ACQUAFREDDA, TRA VIA
LICIO GIORGIERI E VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE DI BOCCEA.
SEMPRE PER LAVORI , IL TRAFFICO RALLENTA  SU VIA DEL FORO ITALICO TRA
VIALE DI TOR DI QUINTO E CORSO DI FRANCIA  IN DIREZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII.
PROSEGUE LA CHIUSURA DI  VIA TRIONFALE TRA L’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI E
VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE MONTE MARIO PER ACCERTAMENTI TECNICI
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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