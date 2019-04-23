Traffico Roma del 23-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 23 APRILE 2019 ORE 17:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO
DELLA PONTINA E LA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA
INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E LA CASILINA. RIMANIAMO
SUL RACCORDO ANULARE PER RICORDARVI LA CHIUSURA , LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA, DELLO SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE CENTRO.
LA RIAPERTURA IL 25 APRILE .
BREVI RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E LO
SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE . SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA PORTUENSE
PER UN INCIDENTE TRA PIAZZA DELLA RADIO E VIA DI POZZO PANTALEO NELLE DUE
DIREZIONI.
E’ UN CANTIERE LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI IN VIA DI ACQUAFREDDA, TRA VIA
LICIO GIORGIERI E VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE DI BOCCEA.
SEMPRE PER LAVORI , IL TRAFFICO RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA
VIALE DI TOR DI QUINTO E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII.
PROSEGUE LA CHIUSURA DI VIA TRIONFALE TRA L’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI E
VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE MONTE MARIO PER ACCERTAMENTI TECNICI
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma