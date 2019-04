Traffico Roma del 23-04-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 23 APRILE 2019 ORE 17:50 SS



TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA

E LA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI

TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E LA CASILINA. RIMANIAMO SUL RACCORDO

ANULARE PER RICORDARVI LA CHIUSURA , LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, DELLO

SVINCOLO DI USCITA DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE CENTRO. LA RIAPERTURA

IL 25 APRILE .

BREVI CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E LO SVINCOLO PER IL

RACCORDO ANULARE .SUL TRATTO URBANO CODE DA VIA TOGLIATTI ALLO SVINCOLO DI

TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO ANULARE. PER UN INCIDNTE SI VIAGGIA A

RILENTO IN VIALE IRPINIA

E’ UN CANTIERE LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI IN VIA DI ACQUAFREDDA, TRA VIA

LICIO GIORGIERI E VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE DI BOCCEA.

SEMPRE PER LAVORI , IL TRAFFICO RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA

VIALE DI TOR DI QUINTO E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII.

PROSEGUE LA CHIUSURA DI VIA TRIONFALE TRA L’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI E

VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE MONTE MARIO PER ACCERTAMENTI TECNICI

